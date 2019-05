SPAGNA COME DITTATURA FRANCO

giovedì 30 maggio 2019MADRID - Dopo aver preso parte a quasi quattro mesi di udienze di fronte ai giudici del Tribunale supremo, aver ascoltato oltre 400 testimoni e visionato centinaia di foto e video sul referendum per l'indipendenza della Catalogna, celebrato il 1 ottobre del 2017, ne' la pubblica accusa ne' le difese si sono spostate di un millimetro rispetto alle posizioni iniziali. Lo scrive il quotidiano spagnolo ''El Pais'', spiegando che nella giornata di ieri, 29 maggio, le parti in causa nel processo contro i secessionisti catalani hanno presentato le loro conclusioni all'alta corte e, se da una parte i legali difensori hanno chiesto il rilascio immediato dei 12 leader in detenzione preventiva, dall'altra parte la Procura ha confermato la richiesta di 25 anni di carcere per Oriol Junqueras, e pene comprese fra i sette e i 17 anni per gli altri 11 imputati. I 12, alcuni dei quali in detenzione preventiva da oltre un anno e mezzo, sono accusati di ribellione, sedizione e malversazione per aver promosso il referendum nonostante una sentenza della Corte costituzionale che lo definiva illegale.