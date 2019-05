CENTINAIO: RIXI RESTA

giovedì 30 maggio 2019''Non lo manderemo via''. Così il ministro dell'Agricoltura leghista Gian Marco Centinaio intervistato da Formiche.net ha risposto sul futuro del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi in caso di condanna. ''Se passa la linea “Dibba” e ritornano gli insulti nei confronti degli esponenti della Lega è un problema anzitutto per i Cinque Stelle - ha aggiunto Centinaio - Come fanno a tener fede a un contratto di governo con un contraente che ritengono impresentabile ed erede di Tangentopoli?''. Le autonomie ''non si possono rimandare''. La Tav invece ''è diventata l'emblema delle infrastrutture. È la punta dell'iceberg, l'Italia ha infrastrutture vecchie che devono essere modernizzate, al Sud sono inesistenti''. Per il ministro i leghisti sono ''disposti a fare un referendum se ce ne fosse bisogno, ma pensiamo che alle regionali i piemontesi abbiano già dato una risposta chiara. Io ho seguito la campagna elettorale in Piemonte, e l'unico tema in ballo era Tav sì, Tav no. Eleggendo Cirio il Piemonte ha dato il suo responso''.