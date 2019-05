POPOLARITA' MACRON PRECIPITA

giovedì 30 maggio 2019PARIGI - La popolarità e il gradimento del presidente francese Emmanuel Macron già di per sè ai minimi da molti mesi, è di nuovo in calo dopo le elezioni europee di domenica scorsa: secondo un sondaggio condotto da Odoxa, scrive Le Figaro, soltanto il 30% (-2%) dei francesi giudica positivamente il suo operato. Dopo che nelle europee il Rassemblement national di Marine Le Pen si è classificato prima di La République en Marche, la popolarità del presidente è tornata ai livelli di gennaio, in piena crisi ''gilet gialli''. In crescita del 20% l'ambientalista Yannick Jadot, già direttore di Greenpeace, che dopo il successo della lista ''Europe Écologie Les Verts'', terza tra le preferenze delle europee, ha un tasso di popolarità (32%) più alto di quello di Le Pen (28%) che però con le elezioni europee vinte ha guadagnato tre punti percentuali.