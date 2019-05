MAROCCHINO LANCIA BOTTIGLIE

giovedì 30 maggio 2019FIRENZE - I carabinieri della stazione di Castelfiorentino (Fi) hanno arresto per resistenza a pubblico ufficiale un 35enne marocchino, con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L'intervento è scaturito su segnalazione di un cittadino che ha assistito ad una serie di lanci di diverse bottiglie in vetro direttamente dalla finestra di un'abitazione poco distante dalla sua. Dopo aver constatato il danneggiamento dell'autovettura parcheggiata proprio in direzione della finestra utilizzata per il getto delle bottiglie, i militari hanno ricostruito l'accaduto riuscendo a risalire all'autore del gesto. In evidente stato di ebbrezza, dall'interno dell'abitazione in cui, grazie ad un amico, aveva trovato ospitalità da qualche giorno, il 35enne ha tentato in vari modi di eludere il controllo degli uomini dell'Arma non fornendo documenti utili alla sua identificazione (perché privo) e non declinando le proprie generalità. Pochi istanti dopo, durante gli accertamenti ha più volte sferrato calci e pugni nei confronti dei militari colpendone in particolare uno alla mano destra nel tentativo di divincolarsi. E' scattato così l'arresto.