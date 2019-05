LETTERA DI SALVINI A CONTE

mercoledì 29 maggio 2019Una lettera al premier Conte e al ministro degli Esteri Moavero Milanesi, per invocare una ''dura presa di posizione del governo italiano'' contro le contestazioni avanzate da sei Rapporteurs dell'Onu sul Decreto Sicurezza Bis. L'ha scritta il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ritiene le osservazioni delle ''indebite invasioni di campo in un periodo pre-elettorale'', anche tenuto conto che hanno riguardato una bozza del dl, non ancora deliberato dal Consiglio dei ministri. Salvini chiede poi l'ammontare del contributo italiano al bilancio dell'Onu. Salvini evidenzia la ''pretestuosita''' e ''l'inconferenza'' delle argomentazioni dell'Onu che sono rese ''ulteriormente biasimevoli dalla circostanza'' che nella lettera ''ci si spinge a muovere censure - in un momento politico particolarmente sensibile, quale quello immediatamente precedente a delicate consultazioni elettorali - persino nei confronti del testo del cosiddetto decreto sicurezza bis'', all'epoca non ancora esaminato dal Consiglio dei ministri. Il ministro parla poi di ''grave scorrettezza procedurale'' per la comunicazione del testo alla stampa ''ancora prima di pervenire ai destinatari istituzionali''. Si tratta di ''un'indebita ingerenza nell'attivita' politica e normativa del nostro Governo, originata da preconcette impostazioni ideologiche e dalla vicinanza a posizioni care ad ambienti e realta' insofferenti al nuovo corso impresso alle politiche migratorie nazionali. Non e' inoltre accettabile essere sottoposti da parte dell'Onu ad un giudizio su asserite violazioni dei diritti umani quando proprio il nostro Paese ha esercitato una fortissima azione per un concreto impegno di tutte le Agenzie dell'Onu in Libia''.