GIORGETTI: CONFRONTO CON UE

mercoledì 29 maggio 2019''Il confronto con le istituzioni dell'Unione europea, in particolare con la Commissione, costituisce un momento di raccordo nel quale l'Italia non si limita a recepire indicazioni provenienti dall'Ue. Al contrario e' l'occasione nella quale le priorita' dell'agenda politica italiana vengono coordinate con quelle dell'Unione''. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. ''In questo senso il governo potra' aprire un confronto sulla congruita' dei vincoli stabiliti rispetto alla situazione concreta'', ha aggiunto. Intanto, partirà oggi, a quanto si apprende a Bruxelles, la ''lettera'' della Commissione ue con la richiesta di informazioni al governo italiano sui ''fattori rilevanti'' che possano eventualmente spiegare la mancata riduzione del debito pubblico. Il governo dovrà rispondere a stretto giro, entro venerdì. L'invio della lettera fa parte di una procedura standard con cui l'Esecutivo comunitario, come era già avvenuto lo scorso novembre, chiede all'Italia tutte le informazioni che possano essere prese in conto per la sua valutazione. La missiva non dovrebbe, invece, contenere, per ora, alcuna richiesta di misure di bilancio aggiuntive o correttive, data la situazione politica... I commissari europei, riuniti stamattina, hanno avuto - dicono loro - un dibattito di orientamento, prima delle decisioni che saranno prese la settimana prossima nell'ambito del ''semestre europeo'' sull valutazione dei conti pubblici dei paesi membri. A quanto si apprende, insieme a quella per l'Italia, oggi partiranno altre tre lettere simili per altrettanti Stati membri riguardo al rispetto della regola del debito. L'attuale Commissione scade in ottobre...