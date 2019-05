CENTINAIO: M5S METEORA?

mercoledì 29 maggio 2019''Se il Movimento 5 Stelle riesce a passare questo momento di crisi diventa un movimento che puo' pensare di governare per i prossimi 5 anni, in caso contrario sarebbe una meteora e mi spiace non tanto per i colleghi di governo quanto per gli elettori che hanno creduto in loro''. Lo ha detto il ministro delle politiche agricole, alimentari e del turismo, Gian Marco Centinaio, a margine di una visita alla sinagoga di Roma, rispondendo ai cronisti che chiedevano quanto e' a rischio la tenuta del governo. ''La campagna elettorale e' finita - ha poi osservato Centinaio - e se i miei colleghi di governo devono avere un periodo di meditazione e' giusto che lo abbiano, perche' quando si ha un risultato elettorale di quel tipo forse bisogna meditare su come si e' fatta la campagna elettorale e penso che il Movimento 5 Stelle abbia gli anticorpi e deve averli per affrontare momenti come questi. Noi come Lega ne abbiamo passati parecchi di momenti simili, e anche di peggiori''. Centinaio ha infine precisato: ''Sono uno che adora il lavoro che fa. Prima di fare il ministro facevo il direttore commerciale e se domani il governo dovesse smettere di esistere Gian Marco Centinaio non avrebbe problemi a tornare a fare quello che faceva. Io un lavoro ce l'ho, al contrario di molti miei colleghi che devono sperare di arrivare alla fine dei 5 anni''