BCE: GERMANIA VUOLE WEIDMANN

mercoledì 29 maggio 2019BERLINO - L'Italia punta ad un posto nel board della Bce, dopo l'addio di Draghi alla presidenza della Banca centrale europea. Lo riprende stamattina la Frankfurter Allgemeine Zeitung che dedica uno spazio considerevole all'Italia nelle pagine di economia, con due articoli. Sulle ambizioni ad un posto nel board della Bce, Faz cita le parole del portavoce economico della Lega, Claudio Borghi, che si e' espresso sulla necessita' che un paese del peso dell'Italia sieda nel board della banca centrale. La posizione dell'Italia dipendera' da chi sara' scelto alla guida della Bce e dalla triangolazione con i francesi, sostiene il quotidiano tedesco. Attualmente, secondo Faz, le chance di un'elezione di Jens Weidmann sono in aumento, tanto sono in diminuzione le possibilita' di Manfred Weber alla testa della Commissione europea. Nella stessa pagina il quotidiano di Francoforte punta i fari sulla ripresa del procedimento per deficit eccessivo dell'Italia, la prossima settimana. Resta il fatto che il più importante quotidiano della Germania lascia intendere che il vero incarico a cui punta il governo tedesco non sia la presidenza della commissione ue, ma la presidneza della Bce, dopo l'usicta di Draghi che avverrà il 31 ottobre 2019.