FRANCIA VA VERSO DEFLAZIONE

mercoledì 29 maggio 2019PARIGI - L'inflazione in Francia si è ridotta a maggio al livello più basso dal 2017, in gran parte a causa di un rallentamento dei prezzi dei servizi, dell'energia e dei prodotti alimentari. Il dato non lascia spazio a fraintendimenti: la Francia di Macron corre verso la deflazione. La stima provvisoria è dell'istituto statistico Insee. L'indice dei prezzi al consumo si è ridotta più del previsto, passando dall'1,3% di aprile all'1% di maggio. Un simile tasso più basso è stato visto l'ultima volta nel settembre 2017. Gli economisti avevano previsto che i prezzi sarebbero saliti dell'1,1% all'anno. Allo stesso tempo, l'inflazione mensile è scesa leggermente allo 0,2%, mentre si prevedeva che il tasso sarebbe rimasto invariato allo 0,3%. I dati mostrano che i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 2,3 per cento rispetto all'anno scorso e i prezzi dell'energia del 3,4 per cento. Il costo dei servizi è aumentato dello 0,7%. L'inflazione armonizzata dell'Ue si è attestata all'1,1% annuo contro l'1,5% di aprile e la previsione dell'1,3%. Un altro rapporto di Insee ha mostrato che i prezzi alla produzione nel mercato complessivo sono aumentati del 2,2% rispetto all'anno di aprile, più velocemente dell'aumento dell'1,8% di marzo. Al mese, i prezzi sono scesi dello 0,2%. Nella sostanza, si sta assistendo alla brusca frenata dell'economia francese.