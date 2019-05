STORACE BRAVISSIMO NEL WEB

mercoledì 29 maggio 2019''Cari lettori, siete la nostra gioia. Ve lo diciamo per ringraziarvi, assieme abbiamo superato lo strombazzatissimo blog dei Cinquestelle''. Cosi' Francesco Storace, direttore del 'Secolo d'Italia', in un editoriale pubblicato sul quotidiano dal titolo 'Primi sul web - Il Secolo d'Italia primo sito politico del Paese, surclassato il Blog del M5s'. Insieme, aggiunge, ''stiamo accompagnando la rinascita della destra italiana. Nella nostra redazione convivono piu' anime, ma non sara' certo un caso se il partito che detiene quella fiamma per volonta' della fondazione An - ovvero Fratelli d'Italia - moltiplica elettori come noi aumentiamo lettori. Sulla rete si cercava una testata di informazione e denuncia da destra e c'e' ancora questo nostro Secolo d'Italia. A far vivere questa storia editoriale e' la vostra curiosita' per quello che scriviamo ogni giorno''. ''Numeri senza precedenti- sottolinea- Ecco che cosa sta succedendo. La maratona elettorale del Secolo d'Italia ha avuto un pubblico senza precedenti nella storia del giornale. Lunedi' 27 Maggio oltre 380 mila lettori hanno seguito i commenti politici del giornale della Destra, leggendo piu' di 600 mila articoli in un solo giorno. I numeri di Maggio fanno del Secolo il giornale politico digitale piu' letto in Italia. Di piu'. Similarweb, la fonte che compara i siti nel mondo - che sono milioni - ci porta nella posizione 4.100 tra i giornali web del pianeta.