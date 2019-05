CDU TEDESCA 22,6% LEGA 34,2%

martedì 28 maggio 2019BERLINO - A parte la notizia non data in Italia per la quale la Lega ha preso molti più voti della CDU di Angela Merkel, c'è da dire che nel partito le acque politiche sono molto agitate, dopo la pesantissima sconfitta subita domenica scorsa. Durante la campagna per le elezioni europee, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenabauer, ha commesso degli errori che hanno condotto il partito alla ''disfatta'' del 26 maggio scorso. In questo modo, il quotidiano tedesco ''Die Welt'' riassume le dichiarazioni con cui Kramp-Karrenabauer compie il ''mea culpa'' per il 22,6 per cento ottenuto della Cdu alle elezioni europee. ''A questo risultato hanno condotto specifici errori'', ha affermato Kramp-Karrenabauer, secondo cui, durante la campagna elettorale per le europee, la Cdu ha ''mal compreso questioni importanti, non ha saputo comunicare in maniera efficace e, a volte, ha dato l'impressione di un proprio spostamento a destra''. Per Kramp-Karrenabauer, le ''mancanze'' nella campagna elettorale della Cdu trovano massimo esempio nella scarsa attenzione con cui e' stata trattata la questione della protezione del clima. Sull'argomento, la Cdu non e' riuscita ad ''andare all'offensiva con concetti chiari e i Verdi ne hanno approfittato: il partito deve, quindi, lavorare sulla questione'', ha aggiunto Kramp-Karrenabauer.