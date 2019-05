BREXIT DURA IN ARRIVO

martedì 28 maggio 2019LONDRA - Nel Regno Unito, i risultati delle elezioni europee tenute il 23 maggio scorso rendono ancora piu' difficile, e forse addirittura improbabile, una soluzione di compromesso sulla Brexit. Lo sostiene il quotidiano britannico ''The Times'' alla luce della strabiliante vittoria del Brexit Party Nigel Farage, della contemporanea avanzata di forze filo-Ue come il Partito liberal-democratico, i Verdi ed il Partito nazionale scozzese (Snp), e della parallela netta sconfitta subita da entrambi i due maggiori partiti tradizionali, il Partito laburista e soprattutto i Conservatori. Il leader e fondatore del Brexit party, Nigel Farage, forte del 33,3 per cento conquistato alle europee, ora minaccia apertamente il governo conservatore. Farage ha, infatti, avvertito di esser pronto a presentare suoi candidati in ogni singola circoscrizione alle prossime elezioni politiche, se il governo non portera' il Regno Unito fuori dall'Ue entro il 31 ottobre prossimo. Inoltre, Farage si dice convinto di poter vincere anche le elezioni nazionali, tanto da aver reso noto di aver ha gia' iniziato a selezionare i 650 possibili candidati da mettere in campo. Tutto cio' sta spingendo i candidati alla guida del Partito conservatore e del governo ad abbracciare l'ipotesi di una ''no-deal Brexit''. Dopo le europee, dove i Conservatori hanno subito la peggior disfatta di tutta la loro storia, i maggiori contendenti alla successione di Theresa May alla guida del partito e dell'esecutivo si dicono ora convinti che la priorita' e' la Brexit. costi quel che costi.