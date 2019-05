CIRIO: AUTONOMIA PIEMONTE!

martedì 28 maggio 2019TORINO - ''Subito la rivendicazione dell'autonomia, sulla quale il Piemonte e' rimasto indietro. La Regione non ha fatto il referendum, ma questo voto e il suo risultato valgono come un referendum. Poi un censimento puntiglioso dei fondi europei, in termini di spesa: intendo mettere insieme, in un vero piano strategico, tutte le energie economiche che ci arrivano da Bruxelles mettendo a frutto l'esperienza maturata come europarlamentare''. Sono queste le priorita' di Alberto Cirio, neo presidente della regione Piemonte, intervistato da Corriere della Sera e Stampa. Come primo atto da governatore ''invitero' tutti gli ex presidenti del Piemonte, per confrontarmi con loro. Magari cosi' evitero' di rifare alcuni errori del passato'', dice Cirio. ''In questi anni il Piemonte e' rimasto indietro, e' andato troppo lentamente. Ora e' arrivato il momento di farlo ripartire, a un'altra velocita''', aggiunge, preannunciando ''l'abbattimento dell'Irap per le imprese che decidono di investire qui e dalla riduzione della burocrazia''. ''Questa vittoria ci consentira' di fare la Tav, opera su cui non abbiamo mai avuto dubbi, e anche l' Asti-Cuneo. Quando si inizia una cosa, non puo' essere lasciata a meta''', sottolinea Cirio. Con la sindaca di Torino Chiara Appendino ''avro' un rapporto sereno, onesto e schietto, ma non faro' sconti'', avverte il governatore.