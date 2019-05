BORGHI: ITALIA NEL BOARD BCE

martedì 28 maggio 2019''Il governo - in vista della fine del mandato di Mario Draghi a ottobre - rivendica un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea e ha intenzione di spingere per un ''quantitative easing delle infrastrutture'' in cui la Banca europea degli investimenti emette bond per finanziare lavori pubblici, e la Bce li compra''. Lo dice Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera e consulente economico del vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista alla Bloomberg. ''Dobbiamo avere un posto nel board, e' impossibile che un'economia delle dimensioni di quella italiana non ne abbia uno'', dice Borghi. Il board ha sempre avuto un membro 'italiano' (ma il mandato e' a rappresentare tutta l'Eurozona, non un singolo Paese) e tutto fa pensare che, in quanto terza economia dell'euro, l'Italia continuera' a nominare un membro. La Bce ha chiuso il quantitative easing a gennaio, anche se i titoli acquistati dal 2015 vengono reinvestiti quando giungono a scadenza.