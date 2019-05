GALLI: UE BANDA SQUINTERNATI

martedì 28 maggio 2019Il sottosegretario leghista allo sviluppo economico Dario Galli, a Radio Cusano Campus, parla dei nuovi equilibri in Europa dopo il voto di domenica. ''L'Europa, pur avendo il più grande patrimonio tecnologico industriale, pur essendo la parte del mondo con la qualità della vita più alta, è la zona del mondo dove si cresce meno e c'è maggiore disoccupazione rispetto agli altri macrosistemi economici del mondo che usano politiche completamente diverse da quelle europee. Qui non si tratta di essere sovranisti o globalisti, si tratta solo di essere persone di buon senso. A qualcuno non viene il dubbio che questo modello economico dell'UE qualche problema lo abbia dato?''. Sulla possibile multa da Bruxelles poi commenta: ''La Commissione Ue è come l'Onu che ci manda la lettera a noi sul decreto sicurezza e poi si tiene al suo interno Paesi come la Corea del Nord. C'è un atteggiamento talmente ridicolo da parte di queste istituzioni europee nell'affrontare i problemi che è assolutamente imbarazzante. Cosa ci stiamo a fare in questa banda di squinternati?''.