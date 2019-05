MULTA UE? LA CONTESTEREMO

martedì 28 maggio 2019''C'è un grosso mandato da parte dei cittadini per proseguire sulla strada della semplificazione fiscale e l'abbassamento delle tasse. Andiamo avanti''. Così Claudio Borghi, presidente della commissione bilancio alla Camera questa mattina a Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini. Nell'intervista si è parlato anche dei rapporti con Bruxelles in particolare rispetto ai conti pubblici: ''Le regole non sono uguali per tutti. Per esempio il Portogallo è in piedi con i nostri soldi. Io capisco la Grecia che ha bisogno di ricevere soldi altrimenti chiude. Ma l'Italia è un paese che paga. Io non capisco in che maniera, se si volesse insistere per farci fare delle cose dannose per la nostra economia, si potrebbe forzare questa impostazione. Abbiamo visto in Europa paesi che hanno fatto quasi il 40% di deficit in un anno. Noi invece ne facciamo meno degli altri e ciononostante per motivi politici poi ci danno la multa? E la contesteremo''.