ZAIA: M5S BOCCIATI

martedì 28 maggio 2019VENEZIA - ''Mi pare che Matteo Salvini abbia scelto il registro giusto con il richiamo del governo al rispetto del contratto. Ora sta ai 5 Stelle: devono dimostrare di essere forza di governo. Loro sono stati bocciati sulle manfrine, sulla Tav, sulle Olimpiadi, sull'autonomia: non puoi fare il governo e allo stesso tempo fare l'opposizione. A dirla tutta, penso che Matteo sia stato fin troppo corretto nel tendere nuovamente la mano'', d'altra parte ''questo governo e' il sistema piu' veloce per fare cio' che tutti attendono: il rilancio dell'economia e del lavoro''. A dirlo e' il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un'intervista al Corriere della Sera. Dopo il voto l'autonomia e' cosa fatta, osserva Zaia. ''Di Maio teorizzava che l'autonomia sarebbe stata un problema per il Sud, ma la risposta e' arrivata dagli elettori: la Lega al Sud batte il M5S ovunque tranne che in Sicilia e a Napoli. La Lega ha ottenuto 3 milioni e mezzo di voti in piu', Di Maio ne ha persi 6 milioni. Se non e' una risposta questa...''. Per il governatore, con le elezioni ''e' stata ripristinata la verita' storica su Rousseau e il suo contratto sociale. Quello che dice che il popolo ti da' una delega e quando non la rispetti, te la toglie''.