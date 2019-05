SALVINI: SICUREZZA E TASSE

martedì 28 maggio 2019''Non daro' nessun ultimatum a Di Maio''. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5, rispondendo alla domanda se risponde al vero quando scritto oggi da Repubblica sui 30 giorni che Salvini e' pronto a dare a Di Maio dopo il voto europeo. Rispondendo a un'altra domanda, Matteo Salvini, ha smentito di stare lavorando al progetto del partito del buonsenso. ''Per il momento - ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 - c'e' la missione enorme di cambiare regole europee, perche' e' quello che hanno chiesto tutti i popoli europei domenica. Gli equilibri interni e le sorti del partito vengono dopo. Sicurezza e tasse: tutto il resto viene dopo''.Salvini ha ricordato che il decreto sicurezza ''e' pronto, era pronto gia' scorsa settimana''. Quanto alle tasse, ''al Paese - ha detto - serve uno choc fiscale. Dobbiamo abbassare le tasse, non tutto a tutti, pero' l'obiettivo c'e' nel contratto di governo, il 15%, serve una cura Trump, una cura Orban, uno choc fiscale positivo per far ripartire il Paese''. A proposito di Forza Italia, ha augurato a Berlusconi ''buon successo da parlamentare europeo, ha esperienza eccellente'', ha aggiunto. Non senza rimarcare: ''Non commento dinamiche interne ad altri partiti''. Alla domanda, quindi, se la Lega e' pronta ad aprire le sue porte e accogliere altri parlamentari, a cominciare da quelli azzurri, il ministro ha risposto: ''La Lega non e' il tram per chi cambia partito o idea. Sono aperto a progetti, pero' la battaglia storica e' di costruire il sogno europeo''.