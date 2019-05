SALVINI: LAZIO? SORPRESA!

lunedì 27 maggio 2019ROMA - ''Non mi sarei mai aspettato la Lega primo partito nel Lazio, con più di mezzo milione di voti. E' un qualcosa che mi dice che dobbiamo lavorare tanto, tanto, tanto''. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Radio Radio. ''Avere preso il 25% a Roma, quando abbiamo preso il 27% a Milano - sottolinea - significa che i problemi di una grande città sono simili. Vediamo di preparare risposte adeguate''. Il vice premier ha aggiunto che ora bisogna accelerare i lavori del Governo e del Parlamento che nelle ultime settimane erano rallentati. ''E' chiaro che bisogna accelerare sul tema del lavoro e sul tema delle tasse. Poi in queste settimane si è discusso, ma senza il lavoro e senza la sicurezza il resto non c'è. Sulla sicurezza - ha aggiunto - penso che abbiamo dimostrato cose positive. Sul lavoro e sulla forte riduzione fiscale ci giochiamo il futuro del Paese, quindi le idee chiare le abbiamo. Ci vuole una trattativa con l'Europa da pari a pari''. Quanto al panorama europeo, Salvini ha detto che ''la Le Pen è prima in Francia, Farage primo in Gran Bretagna, Orban ha stravinto in Ungheria, quindi l'Italia può giocarsi un ruolo centrale. Miracoli non faccio e vittorie sicure non ne offro ma, quantomeno - ha concluso - daremo battaglia, nel nome dell'interesse nazionale italiano''