PREFERENZE SALVINI: 2,2 MLN!

lunedì 27 maggio 2019Se la Lega e' diventata primo partito d'Italia in queste elezioni europee, anche il palmares delle preferenze va al suol leader, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che al momento ha raccolto in tutta Italia ben 2.218.255 voti, stando ai primi dati che si possono ricavare dal sito del Viminale, guardando alle cinque circoscrizioni italiane. E questo a fronte dei 374.673 voti raccolti dallo stesso segretario del Carroccio nel 2014. Anche allora Salvini era capolista in tutt'Italia. Non tutti i leader di partito hanno scelto di guidare la lista in tutte e cinque le circoscrizioni, in questa tornata elettorale, specialmente quelli del Pd. Berlusconi, invece, ci ha ''messo la faccia'' come si dice. Sono 554.235 le preferenze ottenute dal presidente di Forza Italia che guida la lista degli azzurri in 4 circoscrizioni, sempre stando ai primi dati. Ma è a destra che c'è stata una grande rivelazione: dati per incerti sul filo dello sbarramento, invece gli elettori l'hanno premiato. Parliamo di Fratelli d'Italia e della sua leader che ha ottenuto 442.547 preferenze espresse, ad ora sul territorio. Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, un successo davvero straordinario.