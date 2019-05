SALVINI: LAVORO E TASSE GIU'

lunedì 27 maggio 2019''Agli alleati di governo chiediamo ''lavoro, lavoro lavoro e il lavoro passa da una riduzione delle tasse e uno choc fiscale positivo. La manovra economica d'autunno la vogliamo improntare sul taglio delle tasse'': lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano. ''Non chiediamo uno sforzo particolare al M5S visto che è già nel contratto di governo'' aggiunge Salvini, che sottolinea come ''un'Italia che cresce fa bene all'Europa, alla borsa e ai mercati'' e questo ''farà bene anche ai cinquestelle che sono convinto torneranno a crescere''. Sulla questione tasse ''e' giusto che Tria sia prudente, e' quello che si chiede a un ministro dell'Economia. Ma in passato l'eccesso di prudenza non ha fatto bene all'Italia, e il fisco e' il tema prioritario''. Salvini ha anche detto di avere ''chiamato Armando Siri per ringraziarlo: i fondamenti della flat tax partono da lui''. ''Mi risulta una lettera in arrivo dall'Ue sull'economia, gli italiani hanno dato mandato a me e al governo di ridiscutere dei parametri che hanno portato a un livello di precarietà, disoccupazione e ansia senza precedenti nella storia'' ''Con Di Maio - ha concluso Salvini - siamo fermi a dei messaggi ieri notte, siamo stanchi entrambi ma nervi saldi, testa alta e si va avanti, questo gli italiani ci chiedono''.