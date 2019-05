LAMPEDUSA: LEGA AL 45,85%

lunedì 27 maggio 2019''I due comuni che la sinistra ha scelto come simbolo, dell'antisalvini, Riace e Lampedusa, vedono la Lega primo partito''. Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede della Lega, a Milano. ''Quella sui migranti - ha aggiunto- sara' la prima battaglia in Europa''. Nell'isola di Lampedusa e Linosa, al centro del fenomeno migratorio, stravince la Lega. Il partito di Matteo Salvini ottiene il 45,85%, piu' del doppio del Pd che tra i candidati a Strasburgo lancia Pietro Bartolo, il medico dei migranti. Il M5s si ferma a quota 16,83%, Fi all'8,23%. Gli altri sono sotto la soglia di sbarramento. ''A Riace e Lampedusa la Lega e' primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva e' volonta' degli italiani, non solo un capriccio di Salvini'' ha detto ancora il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio aggiungendo che ''la prima battaglia in Europa che andremo a condurre e vincere'' e' questa.