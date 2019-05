PIEMONTE: LEGA 1° PARTITO

lunedì 27 maggio 2019TORINO - Il Pd torna a essere il primo partito a Torino, ma la Lega si prende tutto il Piemonte e i Cinquestelle incassano una debacle. Si potrebbe sintetizzare così l'esito delle elezioni europee in Piemonte. La Lega è infatti al 37,1%, seguono Pd col 23,9% dei voti, Movimento 5 Stelle che si ferma al 13,2%, Forza Italia col 9,08%, Fratelli d'Italia al 5,98%. +Europa-Italia in Comune col 3,3% dei voti; mentre a Europa Verde va il 2,31% e l'1,5% a La Sinistra. Rimane solo Torino come roccaforte del Pd con oltre il 33% delle preferenze, ma i comuni dell'hinterland, un tempo roccaforti rosse per l'alto numero di operai Fiat, sono diventati a maggioranza leghista. La Lega ha sorpassato per poco il Pd a Beinasco e Rivoli, mentre a Venaria, dove la giunta è pentastellata, il partito di Salvini si attesta al 36% e M5S rimane inchiodato al 9%. Tra i comuni della cintura di Torino ci sono ancora Grugliasco e Collegno dove il Pd è il primo partito, ma tallonato dalla Lega. In Valsusa nelle roccaforti No Tav, da Bussoleno a Venaus, i Cinquestelle sfondano, addirittura a Venaus con il 46%. Ma a Susa dove dovrebbe sorgere la stazione dell'alta velocità sulla tratta Torino-Lione la Lega è al 33% e i Cinquestelle rimangono al 26%. A Chiomonte, dove è stata scavato il tunnel geognostico per la Torino-Lione, la Lega è il primo partito col 36%.