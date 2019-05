BOOM LEGA IN SICILIA! 20,77%

lunedì 27 maggio 2019PALERMO - Risultato boom per la Lega in Sicilia. Con 319.439 voti, il partito di via Bellerio è secondo con il 20,77% alle spalle del M5S. Una crescita esponenziale rispetto a cinque anni fa, quando i leghisti (ancora con la parola Nord nel simbolo) era appiedati allo 0,86%. D'altro canto, i pentastellati crescono di quasi cinque punti percentuali: 26,31% cinque anni fa e 31,18% oggi con 479.562 voti. Nel confronto con l'ultima tornata per le europee, crollo del Pd, passato dal 33,62% al 16,63%. Per pochi centesimi avanti Forza Italia rispetto ai dem con il 16,99%, in calo rispetto a cinque anni di oltre cinque punti (21,26%). Per quanto riguarda le preferenze, Matteo Salvini è al comando della classifica con 181.045. Seconda piazza per Pietro Bartolo (Pd) con 115.579 voti ottenuti. Sfondano quota 100mila, tra i pentastellati, Dino Giarrusso con 108.128 preferenze e Ignazio Corrao 107.627. Fra i leader, Silvio Berlusconi si ferma a 74.843 voti e Giorgia Meloni racimola 54.901 preferenze.