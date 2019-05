TRENTINO: LEGA 1° PARTITO

lunedì 27 maggio 2019TRENTO - Con 95.135 voti, pari al 37,75% dei consensi, la Lega diventa il primo partito in Trentino. Alle europee del 2014, quando la Lega era alleata con i Freiheitlichen in un gruppo no euro, i voti raccolti furono 19.732, cioe' l'8,98%. Secondo il Pd, che raccoglie 63.534 preferenze (nel 2014 furono 93.038, il 42,36%), il 25,21%, mentre il Movimento 5 Stelle ha ottenuto l'8,72%, cioe' 21.975 voti (furono 33.954 nel 2014, il 15,46%). Seguono Svp (16.406 voti, pari al 6,51%), Forza Italia (13.343, il 5,29%), Fratelli d'Italia (12.720, cioe' il 5,05%), Europa Verde (10.405, pari al 4,13%), +Europa (7.810, con il 3,1%), la Sinistra (4.017, cioe' l'1,59%). Al di sotto dell'1% il Partito animalista (1.412 voti, lo 0,56%), il Partito comunista (1.222, con lo 0,48%), i Popolari per l'Italia (1.142, lo 0,45%), Casa Pound e le destre unite (915 voti, lo 0,36%), il Popolo della famiglia (895, lo 0,36%), il Partito pirata (649 voti, lo 0,26%), Ppa Movimento politico pensiero azione (238 voti, lo 0,09%) e Forza Nuova (220 voti, lo 0,09%).