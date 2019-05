LAZIO: LEGA 1° PARTITO!

lunedì 27 maggio 2019ROMA - La Lega sfonda nel Lazio e ''abbatte'' il Pd di Zingaretti, che governa la Regione: il Carroccio, quando mancano solo 5 sezioni su quasi 5.300, e' il primo partito nella regione, con il 32,66%. I dem sono quasi dieci punti sotto, al 23,79%; ancora piu' indietro il M5s con il 17,93%. Sono i dati definitivi delle Europee nel Lazio pubblicati dal sito del ministero dell'Interno. FdI e' sopra al 9%, mentre FI e' al 6,77%. La Lega e' prima in tutte le province, a cominciare, piu' di misura, da quella di Roma dove il voto scorporato della citta' premia invece il Pd: nella provincia di Rieti sfonda quota 41%, con il Pd al 18,35% e il M5s al 16,86%; addirittura al 41,42% a Viterbo, con il Pd al 19% scarso e il M5s al 16%. Nelle province del sud e' invece sempre secondo il M5s%: a Frosinone Lega al 40,4%, pentastellati al 18,55%, Pd al 16%; a Latina Lega al 38,9%, M5s al 16,73%, Pd al 14,8%. Se si votasse oggi per le regionali in Lazio, la Lega potrebbe far vincere un proprio candidato.