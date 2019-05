AFD TRIONFA IN EST GERMANIA

domenica 26 maggio 2019Partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania avanza alle europee nel suo tradizionale bacino di consenso, quei Laender orientali in alcuni dei quali si sono tenute oggi anche le elezioni comunali. Lo riferisce il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung''. Al 10,8 per cento ottenuto alle europee su scala nazionale, AfD aggiunge il 22,1 per cento in Brandeburgo e il 30,1 per cento in Sassonia, affermandosi in entrambi i Laender come prima forza. In Turingia, il dato e' al 23,8 per cento. Le letture sono di particolare importanza poiche', tra settembre e ottobre prossimo, i tre Laender andranno al voto per il rinnovo dei rispettivi parlamenti. Per quanto riguarda il resto della Germania orientale, AfD e' al 20 per cento in Sassonia-Anhalt e al 19,8 per cento in Meclemburgo-Pomerania anteriore