POLONIA: STRAVINCE LA DESTRA

domenica 26 maggio 2019Il Partito della giustizia e dello sviluppo al governo in Polonia è al 42,4% dei voti. E' quanto emerge dagli exit poll condotti dall'emittente Tvn, secondo cui la coalizione europeista Ke si ferma al 39,1%. Al terzo posto, secondo gli exit poll, i socialdemocratici di Wiosna, con il 6,6%. Il PiS al Parlamento europeo siede nel gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr), mentre la coalizione Ke è associata al Ppe. Il Partito Legge e Giustizia del nazionalista Jaroslaw Kaczynski dovrebbe vincere le elezioni europee in Polonia, anche se tallonato da una coalizione di partiti europeisti, secondo gli exit poll pubblicati alla chiusura delle urne. Il Partito Legge e Giustizia (PiS) dovrebbe ottenere il 42,4% contro il 39,1% della coalizione europeista formata - tra gli altri - dai conservatori liberali di Piattaforma Civica e dai Socialdemocratici. Piu' indietro il nuovo partito progressista Wiosna (Primavera), che si sarebbe fermato al 6,6%. Non ha invece superato la soglia per eleggere deputati europei Kukiz'15, il partito di estrema destra che aveva annunciato un alleanza con il M5s di Luigi Di Maio.