INSEGNANTE INCONTRA SALVINI

giovedì 23 maggio 2019PALERMO - ''Il colloquio e' stato molto sereno e disteso: abbiamo discusso di tante cose, soprattutto della funzione docente''. Cosi' la professoressa Maria Rosa Dell'Aira, al termine dell'incontro avuto in prefettura a Palermo con il ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti e con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. ''Nel corso dell'incontro e' stato messo in rilievo - ha aggiunto - quanto il nostro impegno di docenti sia veramente funzionale alla formazione dei giovani e a potere creare i presupposti perche' la societa' sia giusta accogliente tollerante nei confronti degli altri e rispettosa del pensiero di tutti''. La docente - sospesa dopo che i suoi alunni in un elaborato hanno paragonato il decreto sicurezza alle leggi razziali - ha raccontato di aver detto che ''vogliamo formare giovani che siano attenti ai diritti e ai doveri e che siano consapevoli. E questo pensiero e' stato condiviso dai ministri e ben accolto. Sono contenta del confronto e dei chiarimenti. Si sta lavorando per arrivare a una soluzione del problema particolare. Tornero' a scuola il 27, si sta lavorando per la soluzione. Il ministro ha chiarito questo aspetto: non ha potere sulle decisioni del provveditore. Pero' si sta lavorando per una soluzione che concili. Al momento la sospensione non viene ritirata''.