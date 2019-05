DEUTSCHE BANK DA 110 A 6,6

giovedì 23 maggio 2019Deutsche Bank sta progettando ulteriori tagli per aumentare la redditività, in particolare nella sua unità in perdita sui mercati dei capitali. Lo ha affermato Christian Sewing, amministratore delegato di Deutsche Bank, in occasione dell'assemblea annuale della maggiore banca tedesca a Francoforte. ''Siamo pronti a fare tagli severi -ha spiegato Sewing agli azionisti-. ''Dobbiamo ristrutturarci ancora più velocemente e radicalmente -ha spiegato Achleitner-. Nonostante tutte le difficoltà, credo che siamo sulla strada giusta'', ha detto, descrivendo Sewing, nominato amministratore delegato nell'aprile del 2018. Achleitner ha osservato che lo scorso anno il consiglio di amministrazione ha raggiunto tutti e tre i suoi obiettivi: ridurre i costi, ridurre il personale e mantenere la sua base di capitale. I dipendenti a tempo pieno sono stati ridotti di quasi 6.000 a 91.700 e la riserva di capitale della banca è rimasta al di sopra dell'obiettivo del 13 per cento, ha affermato Achleitner osservando che la banca ha registrato un utile nel 2018 per la prima volta dal 2014. Ma il primo trimestre del 2019 ha confermato la difficile situazione in cui la banca si trova ancora ad affrontare. La banca ha registrato un utile di 201 milioni di euro, contro i miliardi registrati dai suoi concorrenti statunitensi. L'investment banking, che ha realizzato profitti enormi prima della crisi finanziaria, continua a pesare pesantemente. Nel decennio successivo alla crisi del 2008 sono state imposte multe punitive per miliardi di dollari. All'inizio di questa settimana la Deutsche Bank ha visto le sue azioni scendere ad un minimo storico di 6,60 euro. Nel maggio 2007 valevano 110 euro.