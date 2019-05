BREXIT PARTY 1° COL 37%

giovedì 23 maggio 2019LONDRA - Il Brexit Party, creato appena qualche mese fa dal fondatore ed ex leader del Partito per l'indipendenza del Regno Unito (Ukip) Nigel Farage, e' in testa a tutti gli ultimi sondaggi pubblicati nel paese a poche ore dalle elezioni europee, che in territorio britannico sono in corso oggi. Secondo il quotidiano ''The Guardian'', il Brexit party dovrebbe raccogliere ben oltre il 30 per cento dei voti, con punte del 37 per cento secondo alcuni sondaggisti. Il Partito conservatore rischia di essere praticamene spazzato via dal prossimo Parlamento europeo, riuscendo a raccogliere appena il 7 per cento dei voti secondo il sondaggio condotto dalla societa' ''YouGov''. Il Partito laburista spera di arrivare secondo, ma il rischio e' che arrivi terzo, attestandosi tra il 15 ed il 13 per cento delle preferenze. Il Labour potrebbe essere superato dal Partito liberaldemocratico (Lib Dem), che si presenta agli elettori come decisamente filo-europeo e potrebbe raccogliere tra il 15 ed il 19 per cento dei voti. Il buon risultato dei Lib Dem sara' a scapito del neonato partito centrista Change UK, formato all'inizio dell'anno da un manipolo di deputati fuorusciti dal Labour e dai Conservatori. Change Uk potrebbe ottenere il 4 per cento. Molto meglio, invece, i Verdi, ai quali i sondaggi assegnano tra l'8 e il 10 per cento delle preferenze