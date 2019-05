BORGHI:EURO-UE CRESCITA ZERO

giovedì 23 maggio 2019''Probabilmente non ha aiutato il fatto che non ci fosse attivita' d'aula in Parlamento e che siamo in campagna elettorale: noi abbiamo un discreto radicamento sul territorio. E poi Giorgetti non e' uno da queste occasioni, da queste messe cantate. Ma parliamo di contenuti'': cosi' il leghista Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio alla Camera, replica - in un'intervista alla Stampa - a chi ha notato l'assenza di Salvini e Giorgetti all'assemblea di Confidustria. Nel discorso del presidente Boccia, Borghi dice di non avere apprezzato ''l'europeismo fideistico, che in Confindustria ogni tanto appare. Se l'euro e l'Europa fossero l'eta' dell'oro non avremmo questa crescita zero. Boccia ha chiesto ragionevolezza al governo: forse in certi casi un imprenditore vede liti o toni accesi e non li gradisce, cosi' come non li gradisco io. Comunque con i Cinque Stelle andiamo avanti, finche' si fanno le cose, poi se si scopre che non si fanno allora basta''.