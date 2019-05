LOMBARDIA: BANDO DA 30MLN

mercoledì 22 maggio 2019Si aprirà il 6 giugno il bando da 30 milioni di euro che concede a piccole e medie imprese e liberi professionisti in forma singola lombardi un finanziamento a medio-lungo termine che può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del progetto fino a un massimo di 1 milione. Lo prevede il bando Frim (Fondo rotazione per l'imprenditorialità) Fesr (Fondo Europeo di sviluppo regionale) 2020 'Ricerca & Sviluppo' che si propone, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di favorire progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese per favorire gli investimenti in questi ambiti da parte delle piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo. Si potranno presentare le domande di partecipazione dalle ore 12 di giovedì 6 giugno su BandiOnLine (www.bandi.servizirl.it). Il bando resterà aperto sino a esaurimento della dotazione finanziaria. ''I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione - spiega il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala - riguarderanno specifiche aree di specializzazione come l'aerospazio, l'agroalimentare, l'eco-industria ma anche le industrie creative e culturali, l'industria della salute, il manifatturiero avanzato e la mobilità sostenibile''. ''Regione Lombardia - ha concluso Sala - si conferma la prima regione italiana per l'utilizzo dei fondi europei. Questo bando, poi, permette di far fruttare al meglio le capacità delle nostre imprese. Bisogna cogliere tutte le opportunità che arrivano dall'Europa''.