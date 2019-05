SANCHEZ APPESO A UN FILO

mercoledì 22 maggio 2019MADRID - Il Partito socialista operaio (Psoe) ha festeggiato ieri, 21 maggio, l'elezione della sua candidata, Meritxell Batet, alla presidenza del Congresso, senza i voti degli indipendentisti. Tuttavia, fa notare oggi ''El Mundo'', non e' affatto scontato che la maggioranza che ha sostenuto la socialista catalana torni a compattarsi al momento di votare per riconfermare Pedro Sanchez a capo del governo. Prima dell'investitura ci sono infatti alcune tappe importanti: il risultato delle elezioni regionali e comunali del 26 maggio, le nuove alleanze che si verranno a creare e le consultazioni del re sul candidato premier. Se i 15 deputati Erc si asterranno dal voto, previsto per fine giugno o inizio luglio, non dovrebbero esserci problemi ma se invece i repubblicani voteranno contro, insieme anche a Junts Per Catalunya, allora la leadership di Sanchez restera' appesa a un filo. Un filo che potra' spezzarsi a causa di due deputati di Coalicion Canaria (Cc) o dei quattro di Bildu. Sanchez - ricorda ''El Mundo'' - ha bisogno ha bisogno di 176 voti al primo turno e la maggioranza di si' alla seconda votazione.