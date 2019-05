IL DECRETO SICUREZZA BIS

mercoledì 22 maggio 2019''Nel decreto sicurezza bis, che è pronto e spero possa essere approvato oggi o domani, ci sono i fondi per i rimpatri, per premiare quei Paesi africani o asiatici che rispettano gli impegni presi e accolgono gli immigrati. Il fondo rimpatri ha decine e decine di milioni di euro, mentre i due milioni'' previsti dal decreto ''sono dei premi per i Paesi che si rivelano più veloci e rispettosi degli accordi fatti''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Mattino 5 su Canale 5. ''In un Paese africano con 6 euro al giorno si garantiscono vitto, alloggio, scuola e futuro a un bambino. Noi spendiamo in Africa, spendiamo meno e meglio'', ha continuato Salvini, spiegando che sui fondi per le espulsioni ''noi non ci dimentichiamo le cose, ma si possono mettere sempre più soldi''. ''Le perplessità sul decreto non ho capito da chi arrivavano: sarebbe un peccato perdere tempo. Io sono pronto, aspetto la convocazione del Consiglio dei Ministri. Ma sono contento perchè in meno di un anno, nonostante i bisticci, di cose utili ne abbiamo fatte tante'', ha concluso