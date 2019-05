POLONIA: INCHIESTA PEDOFILIA

mercoledì 22 maggio 2019VARSAVIA - La Polonia avviera' un'indagine pubblica sul problema della pedofilia. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in risposta a un'ondata di accuse di molestie sessuali ai danni di minori da parte di preti cattolici. ''Polskie Radio 24'' scrive che Morawiecki ha fatto l'annuncio della convocazione di una commissione ad hoc dopo una riunione del suo gabinetto. La commissione si occupera' di ''tutti, ovviamente senza escludere il clero, ma anche di coloro che appartengono alla comunita' artistica o al corpo docente e sono in contatto con minori,'' ha specificato il premier. I dettagli dell'ambito operativo della commissione saranno comunicati a breve, ma non e' il suo obiettivo quello di ''stigmatizzare qualcuno. Semplicemente si tratta di un fenomeno che purtroppo, statisticamente, si manifesta in diversi ambienti, da sradicare senza sconti per nessuno''. Un obiettivo collaterale ma altrettanto importante e' quello di stanare i casi di insabbiamento. ''Non ci saranno piu' concessioni al silenzio, non si puo' tacere in simili questioni. Sono questioni fondamentali per la normalita' della vita sociale'', ha detto Morawiecki. Il capo dell'esecutivo ha assicurato che alla commissione saranno chiamati a unirsi anche esponenti dell'opposizione.