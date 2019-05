SONDAGGIO: LE PEN VINCERA'

martedì 21 maggio 2019PARIGI - A qualche giorno dalle europee, le liste de La Republique en Marche - la maggioranza di governo in Francia - e quella dell'opposizione di destra, Rassemblement National, sono molto vicine. Secondo l'ultimo sondaggio Elabe, diffuso oggi da BFM-TV, il RN di Marine Le Pen e' avanti di mezzo punto. Rassemblement National e' al 23,5% delle intenzioni di voto (+1,5% rispetto alla settimana scorsa), Lrem e' appena mezzo punto indietro, al 23%. Lontane le altre liste: Les Republicains (che fanno parte del PPE nel Parlamento europeo) al 12,5%, Eelv (Ecologisti) all'8,5%, la France Insoumise (sinistra radicale) 8%. Le altre, compresa Place Publique di Raphael Glucksmann e dei socialisti (4%) sono sotto alla soglia del 5%. Se questi dati fossero confermati alle urne, per Macron sarebbe un colpo durissimo, capace di spingerlo verso le dimissioni. In ogni caso, la prima ripercussione sarebbe sul governo francese, che molti dommentatori danno già per dimissionario nella giornata di lunedì prossimo.