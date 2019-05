100.000 MIGRANTI ARRESTATI

martedì 21 maggio 2019Gli agenti dell'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere degli Stati Uniti (Cbp) hanno arrestato circa 100mila migranti al confine tra Usa e Messico nel solo mese di aprile, il numero piu' alto degli ultimi 10 anni. Gli agenti di frontiera statunitensi hanno arrestato un totale di 98.977 migranti ad aprile, un aumento di oltre il 5 per cento dalle 92.831 persone arrestate a marzo, ha riferito l'agenzia nella giornata di ieri, 8 maggio. Il capo della polizia di frontiera degli Stati Uniti, Carla Provost, ha illustrato gli ultimi dati durante un'udienza della sottocommissione Giustizia del Senato. In risposta alla crisi, la settimana scorsa la Casa Bianca ha esortato il Congresso a stanziare ulteriori 4,5 miliardi di dollari. Piu' della meta' di questi fondi andrebbe a finanziare ulteriore capacita' di accoglienza per i minori non accompagnati, e il resto per aumentare i posti letto nei centri di detenzione per adulti, per altri in costruzione e altre misure legate alla crisi. Negli ultimi mesi un numero crescente di migranti ha raggiunto il confine statunitense dall'America centrale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a febbraio ha dichiarato un'emergenza nazionale al fine di ottenere fondi per costruire un muro di confine che possa impedire ai migranti, ma anche ai criminali e ai trafficanti di droga, di entrare negli Stati Uniti. A marzo, il Pentagono ha dichiarato di aver identificato 12,8 miliardi di dollari che potrebbero essere utilizzati per soddisfare la richiesta di Trump di costruire il muro di confine. Ora si attendono i dati di maggio.