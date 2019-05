PROIETTILE SPEDITO A SALVINI

martedì 21 maggio 2019ROMA - Una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini e' stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed e' stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio ne' sigle di rivendicazione. ''Non mi fanno paura e non mi fermo. Piu' che da una politica spesso ipocrita, confido nella solidarieta' di milioni di italiani perbene che si esprimeranno con il voto di domenica'', commenta Matteo Salvini. ''Nei confronti miei e della Lega c'è un clima di intolleranza. Personalmente ho subito circa 140 attacchi e minacce da inizio anno ma non mi spavento, faccio il ministro, ho spalle larghe e vado avanti''. Matteo Salvini lo aveva detto due giorni fa, a margine dell'Assemblea nazionale di Confagricoltura, rispondendo a una domanda dei cronisti che gli chiedevano di commentare le parole del presidente della Repubblica. Ofggi, le minacce sono salite a 141.