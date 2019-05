DUE TONNELLATE DI COCAINA

martedì 21 maggio 2019SAN PAOLO (BRASILE) - Le autorita' brasiliane hanno scoperto un carico di almeno 543 kili di cocaina nel porto di Santos -il principale scalo commerciale dell'America Latina, sulla costa dello Stato di San Paolo- nella quarta operazione messa a segno contro il traffico internazionale di droga in tre giorni, durante le quali sono state sequestrate poco meno di due tonnellate dello stupefacente. Agenti federali hanno scoperto centinaia di panetti di cocaina nella notte fra lunedi' a martedi', nascosti all'interno di un carico legale in un container frigorifero che doveva partire verso Rotterdam, parcheggiato in una zona di deposito del porto. Nello stesso terminale merci sono stati sequestrati altri carichi di cocaina dallo scorso week end: 329 kili sono stati scoperti sabato scorso, 364 la domenica e 541 il lunedi', per un totale di 1,77 tonnellate . In tutti i casi la droga era in partenza verso porti del Belgio e dei Paesi Bassi, per rifornire il mercato europeo. I media brasiliani segnalano che nessuno e' stato arrestato durante queste operazioni di polizia.