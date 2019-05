POLONIA:DIRITTO DI VETO A UE

martedì 21 maggio 2019VARSAVIA - La Polonia vuole che in Unione europea sia introdotta una norma per consentire ai parlamenti nazionali il blocco delle iniziative della Commissione europea. Questa proposta e' stata fatta dal ministro per gli Affari europei polacco, Konrad Szymanski, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ''Pap''. Szymanski e' oggi presente alla riunione del Consiglio Affari generali a Bruxelles. ''Al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni Ue e nel processo di determinazione delle loro decisioni, e' necessario rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali. Siamo a favore dell'introduzione di un 'cartellino rosso', l'attribuzione ai parlamenti nazionali di un diritto di veto collettivo alle iniziative legislative della Commissione europea,'' si legge sul sito del ministero degli Esteri. Oggi, invece, la Commissione Ue, che va ricordato non viene eletta ma nominata, ha diritto all'ultima istanza rispetto gli stati membnri della Ue, cosa che ha prodotto nel tempo scontri molto aspri tra governi nazionali e questa ''Commissione'', come accaduto con Polonia, Ungheria, Portogallo, Austria, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia.