DIAMANTI: BANCO-BPM ACCELERA

martedì 21 maggio 2019MILANO - Banco Bpm velocizza i risarcimenti ai clienti incappati nella cosiddetta truffa dei diamanti. L'istituto, infatti, preso atto del procrastinarsi dei tempi per l'esame da parte del Fallimento delle istanze di restituzione presentate dai clienti, ha messo a punto un processo per velocizzare la definizione delle transazioni anche con i clienti che, avendo acquistato diamanti dalla Idb, li abbiano ancora in custodia presso i caveau gestiti dalla societa'. In sintesi questo processo, che sara' avviato entro maggio, permettera' ai clienti interessati di sottoscrivere le transazioni con Banco Bpm (in anticipo rispetto ai tempi necessari al Fallimento di Idb per la restituzione delle pietre ai legittimi proprietari) e di ricevere in tempi rapidi il ristoro economico definito. Banco Bpm, che in una nota afferma di continuare il dialogo con le Associazioni dei Consumatori, mettera' inoltre a disposizione un servizio gratuito di customer care destinato ad assistere e supportare i clienti nella compilazione e invio delle istanze di restituzione delle pietre al Curatore del Fallimento di Idb.