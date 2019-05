FONTANA:IEO ESEMPIO LUMINOSO

martedì 21 maggio 2019MILANO - ''Un evento lieto, che ci porta a ricordare quanto IEO abbia fatto fino ad oggi per la sanita' lombarda e non solo. Nato da un'idea del professor Umberto Veronesi, IEO e' diventato modello innovativo di ospedale, la cui eccellenza si esprime soprattutto nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo della cura''. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo alle celebrazioni dei 25 anni di fondazione dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO), dove era presente, fra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ''Per il territorio lombardo, e particolarmente per l'Amministrazione Regionale - ha proseguito il governatore - l'innovazione costituisce un elemento centrale attorno a cui costruire la propria visione. Regione Lombardia ha da sempre promosso la ricerca e l'innovazione con interventi in molti casi di frontiera in termini di finalita' e strumenti: ogni anno investiamo centinaia di milioni di euro in progetti di ricerca, risorse per l'acquisto di macchinari avanzati per le strutture pubbliche e miglioramenti di edilizia sanitaria pubblica''. ''Plaudo dunque a medici e ricercatori, giovani o meno, che - ha sottolineato il presidente della Regione - si dedicano allo studio scientifico e vivono della passione della ricerca, della gioia dei risultati e prima ancora della fatica dell'avvicinamento ad essi. Il mio impegno e quello della Giunta regionale e' ottenere per loro, con l'autonomia, il riconoscimento della figura e la possibilita' di stabilizzarla, per valorizzare ancor di piu' quella 'ricerca traslazionale', cioe' che va dal laboratorio al letto e del paziente, che rende grandi gli IRCCS''.