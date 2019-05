IL TIMES: POPULISMO VINCERA'

martedì 21 maggio 2019Questi sono tempi cupi per i partiti europei di centrodestra. ''Tormentati dai populisti, presi a pugni dai socialisti e martoriati dalle lotte intestine'', i conservatori classici stanno perdendo la loro aura di naturali depositari del potere. Lo scrive oggi il quotidiano britannico ''The Times'', analizzando i motivi per cui il centrodestra europeo soffra quanto i rivali socialdemocratici l'ascesa dei partiti e movimenti populisti. Il fenomeno potrebbe raggiungere l'apice il 26 maggio prossimo, al termine delle elezioni europee che nel Regno Unito si terranno il 23 maggio. Il Partito popolare europeo potrebbe veder svanire la sua posizione dominante. In questi ultimi giorni, il Ppe appunta tutte le sue speranze sull'Austria, dove uno scandalo ha danneggiato la destra ed alle elezioni politiche del prossimo settembre potrebbe far guadagnare il 40 per cento dei voti ai Popolari del giovane cancelliere Sebastian Kurz. Ma nel resto del panorama europeo, la tendenza sembra inesorabilmente deprimente per i conservatori. I Repubblicani in Francia e Forza Italia in Italia sembrano ''i fantasmi di quel che furono''. Nel Regno Unito i Conservatori subiranno un'emorragia letale a favore del Brexit Party, pessimistico viatico di quel che potrebbe accadere alle prossime elezioni politiche nel paese, dice il Times. In Germania, la situazione non e' positiva per Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), tanto che a ottobre del 2018 il cancelliere Angela Merkel ha dovuto annunciare che si fara' da parte al termine del suo mandato nel 2021. Il motivo di tutto cio', secondo il ''Times'', e' che il populismo ora sopravanza il centrodestra, dimostratosi incapace.