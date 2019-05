PICCOLA NOEMI FUORI PERICOLO

lunedì 20 maggio 2019NAPOLI - La piccola Noemi non è più in prognosi riservata. Questa la novità contenuta nel bollettino dell'ospedale Santobono di Napoli dove la bimba di quattro anni è ricoverata dallo scorso 3 maggio quando fu ferita gravemente in un agguato in piazza Nazionale. La bambina è ''sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente'' e respira ''spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno''. I parametri vitali sono ''stabili e il quadro clinico è in miglioramento''. ''La prognosi quoad vitam è sciolta'', conclude la nota dei medici del nosocomonio pediatrico che dirameranno il prossimo bollettino tra sette giorni. Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, via Twitter, commenta gli aggiornamenti sullo stato di salute della piccola Noemi, vittima di una sparatoria in pieno centro a Napoli il 3 maggio scorso ed ora non piu' in pericolo di vita e scrive: ''La notizia piu' bella di tutte. Grazie ai medici e al buon Dio, la piccola Noemi torna a respirare e sorridere. Un abbraccio a mamma e papa', viva la vita''. ''La piccola Noemi e' fuori pericolo, questa e' una splendida notizia. Ancora grazie e complimenti ai nostri medici, infermieri e operatori sanitari del Santobono. Un abbraccio alla famiglia e a Napoli. Siamo piu' forti noi!''. Lo scrive su twitter il vicepremier Luigi Di Maio.