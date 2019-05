MARINE LE PEN BATTE MACRON

lunedì 20 maggio 2019PARIGI - La Francia, il secondo paese UE per popolazione, eleggera' un eurodeputato in piu' dell'Italia (74). Qui lo scenario e' molto piu' incerto rispetto alla Germania: negli ultimi mesi, come si legge nello scenario tracciato da Alessandro Latterini su YouTrend la Francia ha visto esplodere le proteste dei gilet gialli e il Presidente Macron e' dovuto correre ai ripari organizzando un ''Grande Dibattito Nazionale'' per cercare di riguadagnare i consensi. Ma nei sondaggi il Rassemblement National (ex Front) di Marine Le Pen sembra essere in grado di contendere la palma di primo partito a La Republique En Marche, il partito presidenziale: entrambi i partiti sono attualmente intorno al 22%, mentre piu' staccato e' il centrodestra ''tradizionale'' dei Re'publicains (terzo con circa il 13%) e il Partito Socialista rischia seriamente di non raggiungere il 5% (soglia di sbarramento in vigore in Francia per le Europee). Anche in Francia gli ecologisti sono forti: i Verdi di EELV potrebbero raggiungere l'8% dei voti e conquistare 8 seggi. Ma a sinistra in questo momento e' forte anche La France Insoumise, movimento che sfioro' il ballottaggio alle Presidenziali 2017 con Jean-Luc Me'lenchon e che oggi secondo i sondaggi sarebbe la quarta forza con poco meno del 10% dei consensi. Il sistema elettorale proporzionale in vigore in Francia (come in tutti gli altri paesi UE) per le Europee non produrra' grandi squilibri in termini di seggi tra vincitori e sconfitti: ma si guardera' senza dubbio alla sfida relativa alla palma di primo partito, e Marine Le Pen sogna la rivincita su Macron che due anni fa le arrivo' davanti non solo al ballottaggio ma anche al primo turno.