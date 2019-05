ARRESTATI 3 PAKISTANI

lunedì 20 maggio 2019ROVIGO - Tre cittadini pakistani residenti tra le province di Rovigo e Ferrara sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rovigo, al termine di un'operazione contro la tratta di migranti irregolari, connazionali e iraniani, che dal Polesine venivano trasportati in Germania attraverso il valico del Brennero. In manette, per i reati di concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono finiti Usman Zaman Muhammad, 22 anni, residente a Ferrara, ritenuto il ''capo'' dell' organizzazione, e due connazionali, Almas Mahammad (24), residente a Polesella (Rovigo) e Farooq Ahmed classe (24), senza fissa dimora. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore della repubblica di Rovigo, Maria Giulia Rizzo, in base alla segnalazione di un presunto sequestro di persona di cittadini pakistani, fatti arrivare in Italia dietro corrispettivo in denaro mediante documenti alterati o falsi, ospitati in un'abitazione a Polesella. La rete era composta di soggetti localizzati anche a Portomaggiore (Ferrara) e Bologna, per almeno una decina di casi documentati. Il 13 gennaio scorso, Muhammad e' stato fermato e arrestato al confine tra Austria e Germania mentre, a bordo in un'utilitaria, stava trasportando quattro irregolari. Il 21 marzo scorso i Carabinieri di Rovigo hanno eseguito le prime misure cautelari, emesse dal Gip Pietro Mondaini, nei confronti di Mahmmad e di Ahmed, quest'ultimo fermato nei pressi della stazione di Bologna. Dopo aver accertato che Muhammad era rientrato in Italia dopo la scarcerazione in Germania, il 16 maggio e' stato localizzato tra Molinella (Bologna)e Ferrara, dove e' stato arrestato. Perquisito, aveva patenete falsa.