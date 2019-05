POLIZIA: RETATE SUI TRENI

lunedì 20 maggio 2019Venti arrestati e 76 indagati durante il weekend nei servizi della polizia ferroviaria nelle stazioni, mirati al contrasto dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, a Formia (Latina) 3 minorenni stranieri, due di origini egiziane e uno di origine tunisina, sono stati arrestati dopo aver sottratto a una studentessa il cellulare del valore di mille euro a bordo di un treno regionale. I tre sono stati rintracciati mentre si trovavano ancora a bordo del convoglio. A Roma Termini un algerino e uno austriaco, sono stati arrestati sempre per furto in concorso di un cellulare. I due avevano adottato una tecnica collaudata: mentre uno ha distratto la vittima, una donna ferma con la propria auto all'uscita della stazione, il secondo ha aperto la portiera del veicolo per impossessarsi dello smartphone. L'azione non è sfuggita agli operatori della Polfer in abiti civili che sono intervenuti e li hanno bloccati. A Bologna Centrale la polfer ha arrestato un uomo di origine nigeriana di 27 anni per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L'uomo, sottoposto a controllo in stazione, ha dato da subito segnali di nervosismo spingendo gli agenti ad approfondire ulteriormente gli accertamenti. I sospetti hanno trovato conferma quando l’esame radiologico, effettuato su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ha evidenziato la presenza, all'interno dello stomaco del giovane, di 90 ovuli per un totale di oltre 900 grammi di cocaina ed eroina. In Lombardia sono stati effettuati ulteriori 8 arresti, di cui 1 per furto aggravato e 3 per detenzione di sostanza stupefacente a Milano Centrale. Tutti stranieri, almeno 11 senza permessop di soggiorno.