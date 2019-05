CALO TRUFFE ANZIANI: -5.000

lunedì 20 maggio 2019''Abbiamo cominciato anni fa con l'opera di sensibilizzazione su a chi non aprire la porta, su cosa non dire al telefono o su come stare attenti in banca e finalmente in questo 2019 dopo anni in costante crescita le truffe in generale e quelle agli anziani sono in calo. Mi piace pensare che sia grazie ad associazioni come Confartigianato e alla specializzazione delle forze dell'ordine. Nei primi mesi del 2019 calano di 5mila le truffe in generale, e di alcune centinaia quelle agli anziani, vuol dire che ci stiamo muovendo bene''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo alla IV edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno e forze di Polizia, che è stata avviata questa mattina a Roma nella sede di Confartigianato. All'evento ha partecipato il vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, prefetto Luigi Savina. L'iniziativa è stata organizzata da Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato), d'intesa con il ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale della Polizia Criminale e con il contributo della Polizia, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che con loro funzionari e ufficiali hanno raccontato in conferenza stampa storie di truffa di cui sono spesso vittime gli anziani. La campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e utili consigli.