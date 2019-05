AKK: MERKEL RESTA AL GOVERNO

lunedì 20 maggio 2019BERLINO - La leader del CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ribadisce che Angela Merkel restera' al suo posto come cancelliera tedesca fino alle prossime elezioni del 2021. ''Fino al 2021, Merkel restera' cancelliere. Io devo fare il mio lavoro da leader del partito, ed e' quello su cui mi concentro'', ha detto ai giornali del Funke Media Group, sottolineando di essere pienamente concentrata nell'attivita' legislativa e che non intende, comunque, entrare al governo. ''Lo dico in maniera che tutti capiscano. Non e' che mi sveglio una mattina, prendo una sega in mano e marcio sulla Cancelleria per tagliare le gambe della poltrona di Angela Merkel'', aggiunge in una intervista alla Berliner Morgenpost, dicendosi sicura che la grande coalizione al governo continuera' anche dopo le elezioni europee del 26 maggio prossimo, respingendo le voci secondo cui la Spd potrebbe lasciare il governo dopo le europee, in cui potrebbe conseguire uno dei risultati peggiori della propria storia. Questa presa di posizione di AKK nelal sostanza pone un veto alla candidatura di Angela Merkel al posto di Juncker. Ma d'altra parte, è evidente che in ogni caso servirebbe una netta vittoria del PPE alle europee...